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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Honda отзовет 200 тыс. произведенных в Китае автомобилей из-за проблем с тормозами

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co отзывает более 200 тысяч автомобилей, произведенных в Китае, из-за проблем с датчиками тормозной системы.

В частности, будет отозвано порядка 106 тыс. гибридных автомобилей, произведенных с октября 2018 года по сентябрь 2020 года совместным предприятием Honda с китайской Dongfeng Motor Group Co. Об этом сообщило Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) КНР.

Кроме того, отзываются 95 тыс. машин, выпущенных СП Honda с Guangzhou Automobile Group Co.

Два китайских партнера японской компании заменят неисправные компоненты в отзываемых автомобилях.

В прошлом финансовом году, завершившемся в марте, СП Honda в Китае выпустили 1,62 млн автомобилей – на 14% меньше, чем годом ранее.

Акции Honda подешевели на 0,2% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6%.

Honda Китай
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