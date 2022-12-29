Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Пашинян сообщил о выделении $10 млн помощи Карабаху

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Армения направит финансовую помощь Нагорному Карабаху в размере $10,1 млн, сообщил премьер республики Никол Пашинян.

"Армения предоставит Нагорному Карабаху дополнительные 4 млрд драмов ($10,1 млн). Предоставление народу Нагорного Карабаха гуманитарной, социально-психологической помощи - абсолютная необходимость", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.

По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе в результате перекрытия азербайджанской стороной связывающего регион с Арменией Лачинского коридора обостряется. "Нехватка продуктов первой необходимости становится все существенней. Общество находится в напряженной социально-психологической ситуации", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что для оказания помощи Карабаху, в том числе, при содействии международных организаций в правительстве Армении сформирована рабочая группа.

Армения Нагорный Карабах Армен Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Рост числа людей с хроническими болезнями поставил под угрозу экономику Великобритании

Рост числа людей с хроническими болезнями поставил под угрозу экономику Великобритании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });