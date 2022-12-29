Пашинян сообщил о выделении $10 млн помощи Карабаху

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Армения направит финансовую помощь Нагорному Карабаху в размере $10,1 млн, сообщил премьер республики Никол Пашинян.

"Армения предоставит Нагорному Карабаху дополнительные 4 млрд драмов ($10,1 млн). Предоставление народу Нагорного Карабаха гуманитарной, социально-психологической помощи - абсолютная необходимость", - сказал Пашинян в четверг на заседании правительства.

По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе в результате перекрытия азербайджанской стороной связывающего регион с Арменией Лачинского коридора обостряется. "Нехватка продуктов первой необходимости становится все существенней. Общество находится в напряженной социально-психологической ситуации", - отметил Пашинян.

Он сообщил, что для оказания помощи Карабаху, в том числе, при содействии международных организаций в правительстве Армении сформирована рабочая группа.