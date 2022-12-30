Политики и звезды спорта скорбят в связи с кончиной Пеле

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Известные спортсмены и политики в четверг выражают скорбь в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте историческую справку о выступлениях Пеле. Материал озаглавлен: "Пеле бессмертен. Он навсегда с нами".

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, заявил, что "не было в истории игрока под номером 10, который бы играл, как Пеле".

Президент Франции Эммануэль Макрон, известный своим интересом к футболу, в память о Пеле написал в соцсетях: "Игра. Король. Вечность".

"Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто. Покойся с миром, король", - отметил, со своей стороны, известный игрок сборной Франции Килиан Мбаппе.

"Смерть этого кумира - самая грустная новость, которую пришлось распространять нашей конфедерации за 108 лет ее существования", - заявил глава Конфедерации футбола Бразилии Эдналду Родригис.

"Пеле вечен, и мы будем всегда работать над тем, чтобы люди помнили его историю, над тем, чтобы его наследие всегда было с нами", - добавил он.

"Прощай, Пеле. Ты всегда останешься в памяти людей. Ты - сильнее, чем течение времени", - написал в соцсетях известный в прошлом футболист, экс-защитник сборной Италии Франко Барези.

"Когда-то я прочитал, что до появления Пеле номер 10 (под которым он играл - ИФ) был просто числом. Эта фраза - неполная. Я бы сказал еще, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле же изменил все. Он сделал футбол искусством, развлечением... Он покинул нас, но его волшебство - все еще тут. Пеле вечен", - заявил нападающий сборной Бразилии Неймар.

"Он был источником вдохновения для миллионов... Он всегда был добр ко мне, и это взаимно. Мы никогда его не забудем, память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, Пеле", - написал в одной из соцсетей известный португальский футболист Криштиану Роналду.

"Покойся с миром, Пеле", - написал в соцсетях аргентинский футболист Лионель Месси, недавно ставший чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Пеле скончался в больнице в бразильском городе Сан-Паулу на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Причиной смерти легендарного футболиста стал отказ органов, сообщает портал G1 со ссылкой на клинику, в которой проходил лечение спортсмен.

"Смерть наступила в 15:27 по местному времени из-за отказа ряда органов в результате прогрессирующего рака толстой кишки", - пишет портал со ссылкой на медицинский бюллетень клиники имени Альберта Эйнштейна.

Пеле проходил курс лечение от рака. Около месяца назад его госпитализировали в связи с осложнениями. Родственники неоднократно давали понять, что состояние Пеле ухудшалось.

Пеле - единственный футболист, сумевший три раза стать чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.