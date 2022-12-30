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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Президент Бразилии объявил траур в связи с кончиной Пеле

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Трехдневный траур в связи с кончиной звезды мирового футбола Пеле объявлен президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сообщили бразильские СМИ.

Пеле скончался 29 декабря в больнице в бразильском городе Сан-Паулу на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Скорбь и соболезнования родным и близким покойного выразили известные спортсмены и политики: избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Конфедерации футбола Бразилии Эдналду Родригис, президент Франции Эмманюэль Макрон, знаменитые футболисты Неймар, Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие.

Пеле Жаир Болсонару Бразилия
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