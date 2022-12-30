Лукашенко закрепил пожизненное право экс-президента Белоруссии быть членом Совета Республики

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ряд законов, которыми корректируются с учетом норм обновленной Конституции акты, касающиеся деятельности парламента. При этом некоторые из них касаются деятельности президента, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, предусмотрено, что членом Совета Республики (верхняя палата парламента) пожизненно с его согласия является президент Белоруссии, прекративший исполнение своих полномочий. К числу функций председателя Совета Республики дополнительно отнесено осуществление полномочий президента в случае появления вакансии должности главы государства.

Приняты изменения в Закон "О Национальном собрании Республики Беларусь". Вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться не главой государства, а председателями палат. Закреплены права парламента заслушивать генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка, а также права принимать меры по развитию местного самоуправления.

Кроме того, исключен ряд полномочий парламента, которые были переданы Всебелорусскому народному собранию, в том числе избрание судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.