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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Лавров и Чавушоглу обсудили координацию шагов по сирийскому урегулированию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону координацию шагов по вопросам сирийского урегулирования, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию", - говорится в сообщении.

28 декабря министры обороны Турции, России и Сирии впервые за 11 лет провели переговоры в Москве. Минобороны России сообщило после этой встречи, что министры обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.

Турция провела военные операции на севере Сирии в 2016, 2018 и 2019 годах, чтобы добиться отвода из приграничных районов курдских формирований, неподконтрольных Дамаску. Эти формирования Анкара считает террористическими. В последние месяцы в Турции планировали провести очередную сухопутную операцию, чтобы добиться окончательного решения проблемы с сирийскими курдами.

Турция Сирия МИД Сергей Лавров Мевлют Чавушоглу Минобороны
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