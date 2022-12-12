Москва и Анкара обсуждают вопрос о возможной военной операции Турции в Сирии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва в контактах с Анкарой обсуждает вопрос о возможном проведении Турцией операции в Сирии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Наши контакты продолжаются. Такая операция наземная не началась еще, значит, успехи есть уже", - сказал он в понедельник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может не ограничиться авиаударами по позициям военизированных курдских формирований на севере Сирии, а начать против них сухопутную операцию.