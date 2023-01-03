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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

Верховный суд Белоруссии назначил дату слушаний по делу Тихановской

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Заочный суд над экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской начнется в Минске 17 января, сообщили в Верховном суде страны.

"Заочный суд над Светланой Тихановской, Ольгой Ковальковой, Сергеем Дылевским, Марией Мороз и Павлом Латушко начнется 17 января в 10 часов", - говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

Все названные оппозиционеры находятся за пределами Белоруссии, однако в назначенный день им предлагается с паспортами явиться в здание суда.

Как сообщалось, 16 декабря генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении Тихановской, Мороз, Латушко, Ковальковой и Дылевского.

Белоруссия Светлана Тихановская
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