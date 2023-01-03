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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

В Бразилии похоронили Пеле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Всемирно известного футболиста Пеле похоронили во вторник в Бразилии, сообщает Associated Press.

Бразильца предали земле в городе Сантус: там, где он вырос и стал известным.

Прощальную церемонию провели на стадионе "Вила Белмиру" в Сантусе.

Многочисленные ожидавшие прибытия гроба на кладбище напевали любимые песни Пеле.

Свыше 150 тыс. человек посетили стадион за два дня прощания с легендой. Среди них был и президент Бразилии Лула да Силва.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он проходил курс лечения от рака.

Бразилия Футбол
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