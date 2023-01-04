Почти 130 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за метели и гололедицы

Астана. 4 января. INTERFAX.RU - В Казахстане из-за ухудшения погодных условий закрыты 127 участков автодорог республиканского и областного значения, сообщило в среду МЧС республики.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения", - говорится в сообщении МЧС, опубликованном на его сайте.

Для ликвидации на дорогах чрезвычайных ситуаций создан республиканский штаб, аналогичные штабы действуют в регионах, отметили в ведомстве.

На закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 87 единиц техники (Вахтовка и Кунг).

"В пунктах временного обогрева находятся 420 человек, из них 69 дети (Жамбылская область, область Абай, Акмолинская, Костанай, Павлодарская)", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, на блокпостах скопилось 600 единиц автотранспортных средств.

Дорожные службы ведут работы по расчистке дорожного полотна. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 1000 человек и почти 600 единиц техники различных ведомств.

В МЧС отметили, что за текущие сутки спасательные подразделения спасли и эвакуировали с трасс более 690 человек в Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской и Абайской областях.