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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Три судна доставят украинское продовольствие в Китай и Испанию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в четверг вышли три сухогруза с кукурузой и соевыми бобами, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"5 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 156 745 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Maha Tanaya (69 145 тонн кукурузы) и Star Galaxy (66,5 тыс. тонн кукурузы) направляются в Китай. Судно Saadet C перевозит в Испанию 22,1 тыс. тонн соевых бобов.

В порты также направляются шесть сухогрузов, которые 5 января прошли по гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 75 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 5 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 787 261 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 245 судов: 619 на прибытие в украинские порты и 626 - на выход из них", - резюмировали в центре.

Украина ООН Китай Испания
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