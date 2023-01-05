Гутерриш распустил миссию по установлению фактов произошедшего в Еленовке

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение распустить миссию по установлению фактов произошедшего в Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности, сообщил в четверг представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь решил распустить миссию по установлению фактов произошедшего 29 июля 2022 года в Еленовке на Украине из-за отсутствия условий, необходимых для отправки миссии", - заявил Дюжаррик во время пресс-брифинга.

Он отметил, что, несмотря на согласие проведения миссии со стороны России и Украины, в ООН сочли, что не получили необходимых гарантий безопасности от обеих сторон.

Гутерриш также вновь призвал уважать международное гуманитарное право и права человека, в том числе касающиеся обращения с военнопленными.

В июле официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс") по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, в результате ракетного удара 50 украинцев погибли, 73 доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями.

После этого российское военное ведомство призвало МККК и ООН принять участие в расследовании инцидента на месте. 25 августа Дюжаррик заявил, что организация создала специальную группу сотрудников для установления фактов произошедшего в Еленовке и готовится к ее отправке. В МККК заявили, что будут добиваться доступа к военнопленным, которые содержались в СИЗО Еленовки.