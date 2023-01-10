Алиев заявил, что США и РФ могут стать площадками для переговоров Азербайджана с Арменией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку видят площадками для переговоров с Арменией Соединенные Штаты и Россию.

"Франция изолировала себя от процесса. Остаются только США и Россия. Такими видим площадки для переговоров (с Арменией - ИФ)", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам во вторник, добавив, что Евросоюз также может стать такой площадкой, "если будет вести себя честно".

При этом он сказал, что отправка новой гражданской миссии Европейского союза в Армению вдоль границы с Азербайджаном без согласования с Баку может оказать негативное влияние на азербайджано-армянские переговоры под эгидой ЕС.

Президент отметил, что отправка в Армению миссии ЕС из 40 человек сроком на два месяца была согласована в ходе четырехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении, Евросовета и Франции в Праге 6 октября 2022 года. По словам Алиева, позже в ЕС нарушили достигнутые договоренности, приняв без согласования с Баку решение об отправке новой миссии после того, как срок действия мандата прежней истек 19 декабря.

"Договоренность (об отправке миссии ЕС в Армению вдоль границы с Азербайджаном сроком на два месяца - ИФ) по какой-то причине была нарушена, что, конечно, крайне разочаровывает, ведь мы серьезные люди... Если о чем-то договаривались, пусть даже и устно, то договоренности необходимо соблюдать", - заявил Алиев.

По его словам, представители миссии уже находятся в Армении и проводят встречи и, по имеющейся информации, в феврале миссия ЕС уже в большем составе будет без согласования с Баку отправлена в Армению.

Отправка новой миссии ЕС в Армению без согласования с Азербайджаном не повысит безопасность региона и окажет негативное влияние на переговоры под эгидой ЕС, считает Алиев.