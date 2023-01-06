Митрополит и верховный муфтий Казахстана поздравили православных с наступающим Рождеством

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава православной церкви Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай хаджи Таганулы поздравили православных граждан республики с наступающим праздником Рождества Христова.

Митрополит Александр в своем поздравлении, опубликованном в официальной печати, отметил, что "многие страны и народы претерпевают ныне тяжелые испытания, но, к сожалению, мало кто понимает, что глубинной причиной различных бедствий является удаление от Источника жизни - Бога".

"Нам не дано понять глубину всего происходящего вокруг, но мы можем и обязаны внести свою лепту в исправление окружающей нас действительности. (...) В дни празднования Рождества Христова верующие люди будут возносить усиленные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. И, конечно же, необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело", - заявил митрополит.

"В нашей стране с давних времен и до наших дней существует добрая традиция всенародно отмечать праздники ведущих традиционных конфессий страны - Ислама ханафитского мазхаба и Христианства. Священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ. Пусть Бог дарует всем нам мир и Свою милость и благословит наш общий дом - Казахстан", - отметил митрополит Александр.

Верховный муфтий Казахстана, в свою очередь, поздравил православных граждан страны. "Поздравляю Вас и всех православных верующих Казахстана с праздником - Рождеством Христовым! Празднование такого религиозного события, имеющего глубокое духовное значение, как Рождение Исы (мир Ему), объединяет всех православных во всем мире. Высокие ценности, которые несет с собой Рождение Исы, лежат в основе развития нашего государства и общества - это справедливость и любовь к ближнему, честность и трудолюбие, крепкая семья и взаимопонимание, милосердие и мир", - говорится в поздравлении верховного муфтия, адресованном митрополиту.

Текст поздравления опубликован в пятницу в официальной прессе.

Верховный муфтий Казахстана отметил, что идеи гуманизма, сострадания и надежды на светлое будущее "делают нас сильнее и выше сиюминутных волнений".

"Всем нам, верующим в Единого Творца, надо объединиться в молитве, чтобы не ожесточить наши сердца и просить мира на земле", - сказал Наурызбай хаджи.

Он пожелал православной церкви Казахстана успехов в укреплении духовного здоровья сограждан, мира и согласия в обществе, в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.

В Казахстане день 7 января - православное Рождество, а также первый день праздника Курбан айт, отмечаемого по мусульманскому календарю, являются выходными.