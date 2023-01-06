В Белоруссии в ответ на недружественные действия будут изымать иностранную собственность

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Белорусские власти в ответ на недружественные действия будут изымать иностранную собственность. Соответствующий закон за подписью главы республики Александра Лукашенко опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

"Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом Министров Республики Беларусь", - говорится в законе.

После принятия решения Госкомитет по имуществу обращается в экономический суд города Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности

"Закон направлен на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства", говорится в документе, "с учетом необходимости неотложного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Республики Беларусь".

Согласно закону, изъятия "не должны носить более ограничительный характер, чем это необходимо для устранения негативного эффекта недружественных действий".

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.