В Белоруссию с февраля прошлого года прибыли свыше 75 тыс. граждан Украины

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Более 75 тыс. граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля 2022 года, сообщили в Государственном пограничном комитете республики в пятницу.

"С 24 февраля 2022 года по 6 января 2023 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 75 484 гражданина Украины", - проинформировали в ГПК.

По информации погранведомства, через украинско-белорусскую границу прибыли 15 890 человек, транзитом через Польшу - 47 103, через Литву - 10 296, через Латвию - 2 195.

Как отметили в Госпогранкомитете Белоруссии, с начала текущего года в Белоруссию въехали около 800 граждан Украины транзитом через страны Евросоюза.