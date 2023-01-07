Байден может в ближайшие недели объявить о решении баллотироваться на второй срок

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует в ближайшие недели объявить, что принял окончательное решение добиваться переизбрания в 2024 году, сообщает в субботу издание The Hill со ссылкой на источники.

"Многочисленные источники сообщили, что президент намерен в ближайшие недели сообщить о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Вероятно, он объявит об этом в феврале", - отмечается в статье. По информации The Hill, затем, в апреле, Байден собирается повторить это заявление "в более официальной обстановке".

При этом советники президента, по данным источников, уже проводят совещания по поводу подготовки цифровых материалов о будущей предвыборной кампании Байдена.

The Hill поясняет, что во время рождественских каникул президент США обсудил свои планы с родственниками.

Байден после избрания президентом в 2020 году, неоднократно говорил, что, вероятно, будет добиваться переизбрания. Однако каждый раз он давал понять, что окончательное решение еще не принял.