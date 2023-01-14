Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя запросил на 17 января проведение заседания Совета Безопасности в связи с событиями вокруг Украинской православной церкви.

"В последнее время к преследованиям инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине - Украинскую православную церковь. Последствия от таких действий для регионального мира и безопасности могут быть самыми серьезными, поэтому мы считаем, что эта ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза по Украине.

В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уточнил, что "заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 17 января".

"В качестве докладчика мы хотели бы пригласить представителя Московского Патриархата", - отметил Полянский в своем телеграм-канале.