Население северо-запада Австралии столкнулось с сильнейшим наводнением

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Жители округа Кимберли на северо-западе Австралии переживают наиболее мощное в истории региона наводнение, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Людям в Кимберли приходится иметь дело с таким наводнением, которое бывает раз в сто лет, с худшим потопом, который когда-либо происходил в истории штата Западная Австралия", - заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям этого штата Стивен Доусон.

Кризис в малонаселенном округе Кимберли начался на прошлой неделе из-за сильных проливных дождей, вызванных циклоном. Теперь, по словам Доусона, в некоторых местах региона зона затопления простирается на расстояние до 50 километров.

Наиболее сильно стихия затронула город Фицрой-Кроссинг с населением 1,3 тыс. человек: из-за затопления дорог грузы туда можно доставлять только по воздуху.

Власти эвакуировали из зоны бедствия 233 человек, к спасательным операциям привлекли авиацию вооруженных сил Австралии.

В воскресенье в бюро метеорологии Австралии спрогнозировали ослабление дождей в то время, как шторм смещается в сторону австралийской Северной территории. Однако экстренные службы предупредили жителей других небольших населенных пунктов региона об угрозе подъема уровня воды в реках.

Размер ущерба еще только предстоит оценить, однако ожидается, что на преодоление последствий стихии в регионе уйдут месяцы. Премьер Австралии Энтони Албаниз пообещал помощь федеральных властей пострадавшим районам.