Казахстан хочет денонсировать соглашение с РФ о взаимной конвертируемости рубля и тенге

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Казахстан намерен отказаться от соглашения с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге, следует из документа, размещенного на портале "Открытые НПА".

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за того, что "соглашение утратило свою актуальность".

Документ о денонсации соглашения между правительством РФ, Банком России и правительством Казахстана, Национальным банком Казахстана о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, которое завершится 20 января.

Министерству иностранных дел Казахстана поручено уведомить правительство РФ о намерении Астаны денонсировать соглашение.

Соглашение о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахстанского тенге было подписано в Москве 20 января 1995 года.