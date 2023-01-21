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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами

Кандидату в президенты Чехии пришло письмо с боевым патроном и угрозами
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Чехии, кандидат в президенты Андрей Бабиш сообщил, что охрана передала ему письмо на имя его супруги Моники. В тексте письма, по его словам, содержались угрозы, а в конверт был вложен боевой патрон. Об инциденте сообщают СМИ, в частности, idnes.cz и Ceske Noviny.

"Речь идет о запугивании кандидата в президенты и членов его семьи, чего не должно быть в свободном обществе", - сказал Бабиш на пресс-конференции. При это он отказался делиться с журналистами другими подробностями.

Атмосфера в социальных сетях и в целом в обществе в преддверии второго тура, по его словам, становится все более радикальной.

В полиции сообщили, что ведется расследование. Там уточнили, что письмо Бабиш получил в четверг.

В Чехии 13-14 января состоялся первый тур выборов. Бывший глава военного комитета НАТО генерал армии в запасе Петр Павел получил 35,4% голосов избирателей. Долларовый миллиардер Бабиш с 34,99% занял второе место. Второй тур выборов, который определит победителя президентской гонки, состоится 27-28 января.

Бабиш занимал пост премьер-министра Чехии в 2017-2021 годах.

9 января 2023 года пражский суд оправдал Бабиша по делу о незаконном использовании субсидии в 2 млн евро от ЕС. Он обвинялся в том, что нелегальным путем получил средства на строительство центра Stork's Nest.

Чехия Андрей Бабиш
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