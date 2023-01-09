Литовская Green Genius продала шведской OX2 солнечные электростанции в Испании

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Литовская Green Genius (входит в холдинг Modus Group) сообщила, что продала портфель солнечных парков в Испании мощностью 152 МВт шведской OX2.

Сумма сделки не разглашается.

"Мы (...) продолжим фокусировать свое внимание на поиске и развитии новых проектов", - цитируется в сообщении глава Green Genius Руслан Склепович.

По словам генерального директора OX2 Пола Стормоена, для компании это второе приобретение проектов солнечных электростанций в Испании, рынок которой обладает большим потенциалом.

Green Genius занимается развитием солнечной энергетики в Испании с 2018 года. В 2019 году Modus Group заявила, что планирует инвестировать в этой стране не менее 38 млн евро в год, а ее портфель проектов за 5 лет должен вырасти до 560 МВт.

Green Genius сейчас также строит солнечные электростанции мощностью 135 МВт в Польше, где в общей сложности будут реализованы проекты компании на 263 МВт. Кроме того, Green Genius намерена к 2025 году установить в Литве 500 МВт солнечных электростанций и 200 МВт ветряных электростанций - в проекты она хочет инвестировать 750 млн евро. Все эти новые электростанции будут производить около 10% требующейся Литве электроэнергии.

OX2 строит и продает наземные и морские ветряные и солнечные электростанции. В 2021 году объем продаж компании достиг около 5 млрд шведских крон, в компании работает около 350 человек. Ее акции котируются на Стокгольмской фондовой бирже.