Австрийская Mayr-Melnhof Holz продала удмурдской "Аспэк" лесопильный завод в Ленобласти

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ООО "Аспэк-Лес" (группа "Аспэк", Удмуртия) стало владельцем 100% уставного капитала лесопильного завода ООО "Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский" ("ММ-Ефимовский", бывшее предприятие австрийской группы Mayr-Melnhof Holz GmbH) в Бокситогорском районе Ленинградской области.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения были внесены 30 декабря 2022 года.

Пресс-служба администрации региона уточняет, что после смены собственника завода предприятие работает согласно профилю. Договоры на заготовку древесины с юридическими лицами продолжают выполняться. При этом сокращение сотрудников на предприятии не планируется, более того, предполагается расширение штата.

Группа "Аспэк", согласно сайту компании, - один из крупнейших холдингов в Удмуртии, объединяет более 15 предприятий в сфере строительства, автомобильного бизнеса, а также сельского хозяйства.

Mayr-Melnhof Holz совместно с ПАО "Группа ЛСР" ввели в эксплуатацию деревообрабатывающий завод "ММ-Ефимовский" в апреле 2009 года. Инвестиции в строительство завода составили 80 млн евро. Производственные мощности предприятия - 380 тыс. кубометров пиломатериалов и 57,6 тыс. тонн пеллет в год. Девелоперская "Группа ЛСР" вышла из бизнеса в 2016 году. В 2017 году "ММ-Ефимовский" приступил к производству топливных пеллет.

Концерн Mayr-Melnhof Holz основан в 1850 году и специализируется на выпуске пиломатериалов и обработке древесины. Предприятия компании расположены в Австрии, Германии, Чехии и Швеции.