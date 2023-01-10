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Россияне смогут купить туры в Китай после возобновления выдачи туристических виз

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - После того, как власти Китая отменили часть ковид-ограничений на въезд в страну, российские туроператоры начали формировать туры в КНР для россиян, но продавать их не могут из-за визовых ограничений, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Пандемия коронавируса

В АТОР нет даже информации о сроках возобновления выдачи туристических виз и поездок по безвизовым спискам.

Приобрести туры пока могут только те, у кого уже есть туристические визы в Китай, говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, до пандемии у россиян были популярны сити-туры в Гонконг, Макао, экскурсионные программы по континентальному Китаю. Самым популярным направлением был остров Хайнань, куда предлагались перелеты в том числе на чартерных рейсах.

"Основная часть турпотока из РФ на Хайнань прибывала на чартерах по безвизовым спискам, сформированным туроператорами. Действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках между РФ и Китаем было приостановлено в январе 2021 года. Сейчас эта процедура нуждается в "реанимации", туроператоры ждут информации о том, как вообще она будет работать в 2023 году", - отметили в АТОР.

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский также 10 января сообщил, что краевое Агентство по туризму, Погрануправление ФСБ, таможенные органы, Роспотребнадзор, Ространснадзор и китайские власти ведут совместную работу для скорейшего восстановления туристических безвизовых обменов в рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках. По его словам, ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий - 23-24 января.

Китай с 8 января отменил ряд действовавших почти три года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Однако за 48 часов до прибытия иностранцам необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его на границе.

Также китайские власти начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.

Китай АТОР Хайнань Приморье
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