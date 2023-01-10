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Китай приостановил выдачу краткосрочных виз гражданам Южной Кореи

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Китай приостановил выдачу туристических и деловых виз гражданам Южной Кореи в ответ на требование к китайским путешественникам предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 при въезде в республику, передает АР.

В заявлении посольства КНР в Сеуле сказано, что запрет на выдачу виз будет действовать до тех пор, пока Южная Корея не отменит "дискриминационные меры при въезде китайцев". Других деталей дипмиссия не привела.

Требование к приезжим из Китая предъявлять отрицательный ковид-тест при въезде Южная Корея и некоторые другие страны ввели в связи со всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. В Пекине предупредили, что могут ввести ответные меры против стран, которые запрашивают такие тесты. При этом Китай сам запрашивает у прибывающих из-за рубежа результаты теста на коронавирус.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В конце 2022 года власти Китая начали постепенно отменять ранее действовавшие ограничения, это происходило на резком росте заболеваемости COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 10 января 2023 годаПандемия коронавируса
Китай Южная Корея
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