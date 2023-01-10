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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Лукашенко предупредил о риске потери суверенитета из-за глобализации и культурной экспансии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глобализация и культурная экспансия грозят потерей государственности, заявил на церемонии награждения деятелей культуры и спорта президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит его пресс-служба и информагентство "БелТА".

"Понимаем, что за этой культурной экспансией - как ее еще называют, "мягкой" - следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия: потеря государственности и суверенитета. Потеря себя как народа", - предупредил он.

Также, по его словам, в Белоруссии понимают, что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт.

"И не просто понимаем, а подтверждаем историей своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение - там и мир. Мы также отдаем себе отчет в том, что наш пример - это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру", - отметил Лукашенко.

От того, как в стране берегут чистоту родного языка, какие праздники и символы впускают в свой дом, зависит будущее, считает он.

"Если хотим, чтобы они (дети - ИФ) жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных", - считает президент.

Александр Лукашенко Белоруссия
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