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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Tesla вложит $717 млн в модернизацию завода в Техасе

Tesla вложит $717 млн в модернизацию завода в Техасе
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla намерен потратить $717 млн на строительство дополнительных объектов на заводе в Техасе. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на документы, направленные компанией регулятору штата.

Tesla рассчитывает увеличить площадь завода на 130 тыс. квадратных метров, после чего совокупный размер предприятия достигнет 520 тыс. квадратных метров. В частности, будет построена новая лаборатория для тестирования аккумуляторов. Также планируется расширить площадь производственных помещений.

Работы могут начаться уже в январе и завершатся к февралю 2024 года.

Акции Tesla подешевели на 0,2% в ходе дополнительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 68%, до $378 млрд.

Tesla Техас
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