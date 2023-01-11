Зеленский встретился во Львове с Дудой и президентом Литвы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Темы сотрудничества Польши и Литвы с Украиной в среду обсудили во Львове руководители трех стран - польский премьер Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский.

"В ходе переговоров лидеров трех стран обсуждалась поддержка Украины, в частности, военная. Польша с самого начала играла в этом очень активную роль. Она стала первым государством, которое оказало Украине масштабную помощь", - сообщает польский телеканал Polsat.

Кроме того, участники встречи обсудили темы безопасности северо-западной части Украины, отмечает телеканал.