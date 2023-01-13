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Парламент Казахстана признал утратившим силу закон, дававший привилегии Назарбаеву

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Казахстане депутаты мажилиса и сената парламента на совместном заседании палат в пятницу, рассмотрев в двух чтениях, приняли закон "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".

Решение было принято единогласно депутатами обеих палат парламента, передал корреспондент агентства.

Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров напомнил в ходе заседания, что ранее группа депутатов "Жана Казахстан" (Новый Казахстан) обратились в Конституционный суд по данному вопросу. Конституционный суд вынес решение о несоответствии закона о первом президенте Казахстана.

"Попытки взять себе в руки всю власть, монополизация политических институтов в политическом процессе Казахстана, как показывает практика, способны девальвировать политические ценности и негативно влиять на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам", - отметил депутат.

Казахстан Нурсултан Назарбаев
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