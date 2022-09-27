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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Премьер Венгрии заявил, что европейские страны страдают от антироссийских санкций

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против РФ наносят ущерб экономике Европы, и европейские страны ожидают от властей ЕС ответа, как долго еще продлится такая ситуация.

"Предприятия в Европе с трудом справляются или не справляются вовсе с ценами на энергию, вызванными санкциями (...). Вся Европа ждет ответа на вопрос от Брюсселя, как долго мы собираемся это делать", - написал Орбан в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ экстремистской организации).

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"Если это продолжится, вся Европа пойдет ко дну. Самое время быть честными на этот счет с нашими американскими друзьями, пока не стало поздно", - отметил он.

По словам венгерского премьера, в такой обстановке неудивительно, что в одной за другой странах, вводивших санкции, сменяются правительства.

На прошлой неделе, по сообщению западных СМИ, Орбан заявлял, что ЕС нужно отменить до конца этого года санкции против России. Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.

Венгрия ЕС
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