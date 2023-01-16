Результаты опроса в Венгрии о санкциях против России не изменят позицию Евросоюза

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе знают о результатах национальной консультации в Венгрии об отношении граждан к санкциям против России, однако напоминают, что санкции утверждаются всеми странами Евросоюза единогласным решением, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы, конечно, говорили об этой консультации, а также и о низкой явке на нее. Все эти решения (о применении санкций к РФ - ИФ) были единогласно приняты государствами-членами", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

ЕС к настоящему времени принял девять пакетов санкций против России в связи с украинскими событиями, напомнил Стано. 27 государств-членов оказывают Украине финансовую и военную поддержку, "все больше осуществляя давление" на Россию, и они продолжат применять санкции, "если понадобится реагировать на эскалацию" со стороны России, добавил он.

"Атаки против Украины - это атаки против наших ценностей", - продолжил представитель Борреля, добавив, что и следующее решение по санкциям в дополнение к действующим будет приниматься единогласно 27 государствами-членами ЕС.

В минувшую субботу венгерские власти опубликовали итоги национальной консультации в Венгрии, в ходе которой около 97% участвовавших граждан выразили несогласие с санкциями Евросоюза в отношении России. Пресс-секретарю был задан вопрос, намерен ли Брюссель делать выводы из этого мнения.

Отвечая на дополнительные вопросы, Стано объяснил, что Евросоюз не принимает таких санкций, которые могут нанести ему больший, чем России ущерб.

"Если мы сокращаем торговый обмен - импорт и экспорт - конечно, ощущаются отрицательные последствия и с нашей стороны. Но надо помнить, что наиболее сильные последствия приходятся на санкционированную сторону. (...) И мы уже наблюдем эффект от этих санкций. (...) Мы сегодня видим, что санкции работают. Но это не волшебная палочка, способная все решить. Это лишь одна из мер в дополнение к другим", - сказал представитель главы дипломатии ЕС.