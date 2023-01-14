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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Байден выступит с речью о положении дел в США на заседании конгресса 7 февраля

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выступит с обращением к народу о положении дел в стране на совместном заседании конгресса 7 февраля, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент принял предложение (конгресса) и с нетерпением ждет выступления", - сказала она на брифинге в пятницу.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти пригласил Байдена выступить на этом заседании.

"Мое официальное обязательство состоит в том, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании конгресса во вторник 7 февраля 2023 года, чтобы Вы, согласно правилам Конституции, доложили о положении дел в стране", - проинформировал Байдена спикер Маккарти.

США Джо Байден Конгресс
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