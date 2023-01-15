Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Китай вывел на орбиту четырнадцать спутников

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на орбиту четырнадцать спутников для различных целей, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 11:14 по Пекинскому времени (в 06:14 по Москве) с космодрома Тайюань.

По данным корпорации, на орбиту отправились два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Цилу-2" и "Цилу-3", использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры.

Также были выведены несколько спутников ДЗЗ серий "Цзилинь-1" и "Цзилинь-1 Гаофэнь-03D", оснащенных инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении, и ряд других аппаратов, разработанных китайскими предприятиями для различных целей.

Китай Чанчжэн-2D
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

Что произошло за день: суббота, 14 января

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Пандемия коронавируса

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставок Киеву танков Challenger 2

Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });