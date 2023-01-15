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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Зафрахтованное ООН судно с пшеницей для Афганистана вышло из украинского порта

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли три судна, в том числе зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"15 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 55 619 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Antheia перевозит 15 869 тонн пшеницы для оказания гумпомощи Афганистану.

Судно Dynamic M (27,5 тыс. тонн кукурузы) направляется в Ливию, а судно Torc (12 250 тонн подсолнечного масла) - в Турцию.

В украинские порты направляются два сухогруза, которые в воскресенье прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 15 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 436 486 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 296 судов: 644 на прибытие в украинские порты и 652 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

В субботу, 14 января, два сухогруза покинули украинские порты с более 32 тыс. тонн ячменя и подсолнечного масла и отправились в Турцию.

Украина ООН
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