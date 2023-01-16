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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Число автомобилей в Китае в 2022 году выросло на 5,8% – до 319 млн

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на конец 2022 года насчитывалось 417 млн автотранспортных средств, сообщило министерство общественной безопасности.

В том числе автомобилей было 319 млн, что на 17,52 млн (на 5,8%) выше показателя годом ранее.

За прошлый год в стране были зарегистрированы 34,78 млн транспортных средств, из них 23,23 млн – автомобили. При этом на учет были поставлены 5,35 млн NEV (new energy vehicles – автомобили на новых источниках энергии), что на 81% превышает показатель за 2021 год, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Количество зарегистрированных NEV на конец декабря составляло 13,1 млн, что на 67% больше, чем годом ранее.

Разрешение на вождение в 2022 году получили 29,23 млн человек. В результате количество лицензированных водителей транспортных средств в КНР достигло 502 млн человек, из которых 464 млн имели права на управление автомобилями.

По данным министерства, в 84 китайских городах автопарк на конец декабря превышал 1 млн единиц (годом ранее их насчитывалось 79). При этом в Пекине, Чэнду, Чунцине и Шанхае показатель был выше 5 млн автомобилей, в Сучжоу, Чжэнчжоу, Сиане и Ухане – более 4 млн.

Китай
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