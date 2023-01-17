Британский флот провел учения с кораблями скандинавских стран в Норвежском море

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Британский Королевский флот провел совместные учения с боевыми кораблями ВМС Норвегии и Дании, проходившими в акватории Норвежского моря, сообщило в понедельник издание UK Defence Journal.

По данным Королевского ВМФ, с британской стороны в них принимали участие атомная ракетная подводная лодка Artful, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk и противокорабельными ракетами Sub Harpoon, а также фрегат Northumberland.

В учениях было задействовано несколько боевых кораблей ВМС Норвегии и Дании, истребители пятого поколения F-35 и патрульные противолодочные самолеты.

Как указывает издание, Королевский флот принял участие в ежегодных морских учениях вблизи Норвегии с целью обучения будущих командиров подводных лодок в целях получения навыков в "усилении обороны северного фланга НАТО".