Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Госдепе подтвердили визит Блинкена в Китай 5-6 февраля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля и проведет там переговоры с новым главой МИД КНР Цинь Ганом, передают западные СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента, говорившего на условиях анонимности.

По словам собеседника журналистов, Блинкен прибудет в китайскую столицу 5 февраля, а на следующий день у него запланированы переговоры с китайским коллегой.

Ранее во вторник в МИД КНР сообщили, что Пекин приветствует готовящийся визит Блинкена, и что "стороны в настоящее время обсуждают отдельные детали" по поводу этой поездки.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Блинкен посетит Китай 5-6 февраля и проведет переговоры со своим китайским коллегой. По данным источников издания, "в повестку дня госсекретаря, вероятно, войдут конфликт на Украине, растущий ядерный арсенал Пекина, застопорившееся сотрудничество в борьбе против наркотиков, а также тема американских граждан, задержанных в Китае".

США Китай Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Германии задержали протестовавшую близ угольной шахты экоактивистку Грету Тунберг

В Германии задержали протестовавшую близ угольной шахты экоактивистку Грету Тунберг

Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой

Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Премьер-министр Молдавии призвала не верить слухам об отставке правительства

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });