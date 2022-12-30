Посол КНР в США Цинь Гана назначен новым главой МИД Китая

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти КНР выбрали посла Китая в США Цинь Гана новым главой внешнеполитического ведомства, передает CGTN.

"Цинь Гана, китайского посла в США, в пятницу назначили новым министром иностранных дел", - информирует телеканал.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что соответствующее решение приняли на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Таким образом, Цинь Ган заменит на посту Ван И.

Также Bloomberg полагает, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением председателя КНР Си Цзиньпина улучшить отношения с США.

В ноябре "на полях" саммита G20 на Бали состоялась встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена и, это была первая их встреча в качестве лидеров двух государств. Ранее Си Цзиньпин встречался с Байденом, когда тот находился на посту вице-президента США.