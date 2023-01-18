Промпроизводство в США в декабре упало до максимума за 15 месяцев

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в декабре упал на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали намного более умеренное снижение показателя, на 0,1%.

В годовом выражении промпроизводство повысилось на 1,6%.

В ноябре показатель сократился на 0,6% в помесячном исчислении и вырос на 2,2% в годовом, свидетельствуют пересмотренные данные.

Использование производственных мощностей в прошлом месяце снизилось до 78,8% по сравнению с 79,4% в ноябре, обновив годовой минимум. Эксперты прогнозировали, что показатель увеличится до 79,6%.

Между тем производство в перерабатывающей промышленности упало на 1,3% по сравнению с ноябрем, рекордными темпами за 22 месяца, тогда как эксперты ожидали снижения показателя всего на 0,3%.

В годовом выражении выпуск в перерабатывающей отрасли сократился на 0,5% после подъема на 0,7% в ноябре.