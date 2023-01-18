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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Почти 100 тысяч российских туристов отдохнули в Таиланде с начала января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия стала лидером по турпотоку в Таиланд - за первые две недели января страну посетили почти 100 тысяч российских туристов, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму Таиланда (TAT).

Согласно статистике ТАТ, с 1 по 15 января 2023 года Таиланд посетили 99,59 тыс. туристов из России.

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Второе место заняла Малайзия, откуда приехали 89,46 тыс. человек. Большинство поездок в королевство из Малайзии - однодневные.

Третье место занимает Южная Корея (76,1 тыс.). За ней следуют Индия и Лаос, откуда приехали 47,5 тыс. и 41,8 тыс. соответственно.

Российский турпоток в Таиланд начал резко расти в ноябре 2022 года благодаря возобновлению прямых рейсов в королевство. По предварительным прогнозам, общее число российских туристов по итогам прошлого года превысит 300 тыс.

Таиланд Россия
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