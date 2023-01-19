В Белоруссии пройдут учения спасателей стран ОДКБ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии в 2023 году пройдут учение спасательных подразделений стран Организации договора о коллективной безопасности "Cкала-2023", объявил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский. Его цитирует "БелТА".

Целью учений он назвал повышение согласованности совместных действий при реагировании на комплексные чрезвычайные ситуации.

"Кроме того, мы будем работать над повышением эффективности оперативного управления при чрезвычайных ситуациях. В частности, речь идет об улучшении взаимодействия между национальными центрами управления в кризисных ситуациях, совершенствовании их технических и технологических возможностей. Не менее важной составляющей станет подготовка спасателей к проведению аварийно-спасательных работ высокой сложности", - добавил министр.