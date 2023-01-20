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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Португалия передаст Украине бронетранспортеры М-113

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Португалии приняли решение передать Украине 14 бронетранспортеров М-113, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на португальского министра обороны Элену Каррейраш.

Кроме того, Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты.

М-113 - бронентранспортер американского производства, запущенный в производства в 1960-м году и широко применяемый армиями стран-участниц НАТО. В США М-113 уже замещается более современными машинами, но, по-прежнему, остается на вооружении в странах Европы.

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