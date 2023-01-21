Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Блинкен заявил, что градус напряженности в американо-китайских отношениях несколько снизился

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время наблюдается смягчение напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

В ответ на вопрос, снизилась ли напряженности в отношениях между странами, заданный во время выступления Блинкена на мероприятии в Чикагском университете, он сказал: "Я думаю, что да, потому что, когда вы это обсуждаете, вовлечены, это имеет тенденцию оказывать такой эффект".

Американский госсекретарь добавил, что "по ощущениям, температура упала до определенного градуса".

"Остальной мир ожидает, что мы будем ответственно управлять этими отношениями. Известно, что то, как мы справляемся с этим, на самом деле повлияет и на него", - добавил Блинкен.

Дипломат отметил озабоченность Вашингтона ситуацией вокруг Тайваня.

По его словам, действия Китая в последнее время свидетельствуют, что Пекин "больше не устраивает статус-кво (...), который был успешным с точки зрения отношений между нашими странами и управления сложной ситуацией".

Блинкен отметил, что в ответ на заявления Китая, который считает тайваньскую проблему своим внутренним делом, США говорят, что она "представляет интерес для Соединенных Штатов и стран по всему миру".

Госсекретарь коснулся китайкой темы в преддверии визита в Пекин, который, как сообщают СМИ, ссылаясь на официальных представителей, намечен на 5-6 февраля текущего года.

Энтони Блинкен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Замминистра обороны России обсудил с главой МККК обращение с пленными

Поддерживающие Украину страны не пришли к единой позиции по поставкам танков Киеву

Лагард допустила, что пик инфляции пройден

Нефть ускорила рост и готовится завершить неделю в плюсе

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6%

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию

Китай объявил о возобновлении группового выездного туризма, в том числе в Россию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });