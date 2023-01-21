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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Премьером Новой Зеландии станет министр образования Крис Хипкинс

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пост премьер-министра Новой Зеландии займет 44-летний Крис Хипкинс, который ныне возглавляет министерства образования и полиции, сообщает агентство Associated Press.

Он является единственным кандидатом. В воскресенье ему необходимо будет заручиться поддержкой Лейбористской партии в ходе голосования, но агентство отмечает, что это лишь формальность.

Выборы в стране запланированы на 14 октября.

Ранее на этой неделе Джасинда Ардерн, ставшая премьер-министром Новой Зеландии в 2017 году, объявила о решении уйти в отставку. Она объяснила решение усталостью.

Новая Зеландия
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