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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Власти Индии запретили самолету "Пермь-Гоа" вход в воздушное пространство страны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Перми в Гоа, продолжит перелет в 17:00 по Москве после незапланированной посадки в аэропорту города Термез (Узбекистан), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании в субботу.

"Индийские власти запретили рейсу 2463 Пермь - Гоа вход в воздушное пространство страны - за полчаса до планируемого пересечения границы Индии", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим самолет сел на запасном аэродроме - в международном аэропорту Термез.

В субботу ряд телеграм-каналов сообщили, что вынужденная посадка самолета связана с якобы поступившим сообщением о минировании.

Комментируя эту информацию, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что опасных веществ или устройств на борту не обнаружено. "Авиакомпания предпринимает все возможные усилия, чтобы разместить пассажиров в гостинице на время ожидания вылета в Гоа. Он запланирован на 17:00 по московскому времени", - добавил представитель пресс-службы.

Индия Azur Air Пермь Гоа
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