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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Председатель Госдумы Володин посетит Иран

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным 22-23 января посетит с официальным визитом Исламскую Республику Иран, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В составе делегации - главы профильных комитетов Госдумы.

В рамках визита состоится третье заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. В повестке заседания - законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы взаимодействия на Каспии, региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Запланированы также переговоры Володина с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, в ходе которых они обсудят развитие межпарламентских отношений России и Ирана.

Россия Иран Вячеслав Володин
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