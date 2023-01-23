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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:26

Нидерланды планируют закрыть газовое месторождение Гронинген до 1 октября

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов намерены закрыть крупнейшее в Европе месторождение природного газа Гронинген в этом году, поскольку считают опасной его дальнейшую эксплуатацию. Об этом заявил министр добывающей промышленности страны Ханс Вийлбриф в интервью газете Financial Times.

Вийлбриф рассчитывает прекратить работу объекта до 1 октября, но принятие окончательного решения зависит от того, будет ли наблюдаться в Европе после текущей зимы дефицит газа.

В случае необходимости месторождение останется открытым до октября 2024 года, отметил он.

По словам министра, в настоящее время эксплуатируется лишь небольшая доля мощностей Гронинген. Он исключил возможность увеличения добычи на месторождении.

"Мы не будем расширять производство по соображениям безопасности. Это абсолютно нецелесообразно с политической точки зрения. Однако я также не намерен делать этого, поскольку увеличение добычи повышает вероятность землетрясений, за что я не хочу нести ответственность", - сказал Вийлбриф.

С 80-х гг. в районе месторождения Гронинген ежегодно фиксируется до 100 подземных толчков. Их максимальная сила составляла 3,6 балла, отмечает FT.

На фоне нехватки газа, с которой Европа столкнулась в прошлом году из-за ситуации на Украине, власти Нидерландов отложили планы закрытия Гронингена. При этом была сокращена добыча на месторождении до минимально возможного уровня – 2,8 млрд кубометров в год.

Увеличение производства газа до уровня свыше 5 млрд кубометров в год усилит риск сейсмической активности в регионе, заявил Вийлбриф.

Добыча на месторождении, открытом в 1963 году, на пике составляла более 50 млрд кубометров в год.

По словам Вийлбрифа, Нидерланды и Европа в целом гарантировали себе достаточные поставки газа, в том числе из США, Норвегии и Катара. К тому же, мягкая зимняя погода позволяет странам региона держать в хранилищах большие запасы газа.

Нидерланды в 2022 году сократили потребление газа на 22% по сравнению с уровнем предыдущего года, главным образом за счет снижения промышленного производства.

Нидерланды
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