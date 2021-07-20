Специалисты из трех стран предварительно обследовали затонувшую Estonia

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты эстонского центра расследований в области безопасности, шведского департамента расследований катастроф и финского департамент расследований в области безопасности провели предварительное исследование остова затонувшего в 1994 году парома Estonia и морского дна вокруг него.

Работами руководили эстонский специалисты, рассказал Postimees руководитель эстонского центра расследований Рене Арикас.

Первые данные покаазывают, что носовая часть и корма затонувшего судна расположены в мягкой глине, а центральная часть корабля лежит на более твердой морене.

По словам Арикаса, все дни исследования осложнял неизвестный сигнал, происхождение которого до сих пор не установили.

Несмотря на все препятствия, с помощью 3D-сканера и подводного робота удалось установить, что на правом борту корабля есть проникающее повреждение, которое было показано в норвежском фильме 2020 года. Его размер составляет 4 на 22 метра, но точный масштаб определить невозможно, так как деформация частично уходит под судно. Повреждена как внешняя обшивка, так и внутренние конструкции.

После исследования морского дна выяснилось, что судно по большей части опирается на мягкий слой глины, но в непосредственной близости от него имеется гранитное обнажение. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить, могло ли оно стать причиной возникновения повреждений в корпусе парома.

Кроме того, оказалось, что петли носовой аппарели сломаны, сама она полностью оторвана, доступ к автомобильной палубе открыт. Что спровоцировало отделение носовой аппарели, будет выясняться в ходе основательного анализа.

В корпусе также были обнаружены деформации и трещины. Так, повреждения кормы могут указывать на то, что при потоплении кормовая часть судна первой коснулась морского дна.

Ожидается, что детальное изучений собранных материалов займет около полутора лет.

"Мы смогли провести большинство запланированных исследований, теперь начинается детальный анализ собранных данных на основании которого станет понятен дальнейший ход расследования. Среди прочего, следующие шаги - дигитализация чертежей и создание 3D-модели корабля, проведение ферромагнитного исследования и установка измерителя скорости течения рядом с затонувшим судном", - сказал он.

Новые исследования проводятся в связи с появлением дополнительных данных о гибели парома в показанном в конце сентября 2020 года документальном пятисерийном фильме "Estonia - находка, которая изменит все", опубликованном на стриминговой платформе Discovery. В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Спаслись только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Это стало кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Однако обнаружение пробоины подтверждает версию о том, что к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя и отвалившееся запорное устройство, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения. У многих вызвал недоумение поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном, что не было выполнено.

В последнее время родственники погибших неоднократно требовали дополнительно расследовать причины гибели парома и организовать новые погружения. До недавних пор их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших. Однако после показа документального фильма правительство Эстонии приняло решение начать расследование ранее не задокументированных фактов и предложило принять в нем участие Швецию и Финляндию.