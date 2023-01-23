Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Израиль и Нидерланды следуют два судна с украинской кукурузой и ячменем

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник отправились два сухогруза с кукурузой и ячменем, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"23 января два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 42 560 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Amyntor доставит 27 260 тонн кукурузы в Нидерланды, судно Ata переправит в Израиль 15,3 тыс. тонн ячменя.

В украинские порты также направляются семь судов, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 23 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 372 920 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 340 судов: 667 на прибытие в украинские порты и 673 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина Израиль Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Что произошло за день: понедельник, 23 января

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Работу по созданию совместной аргентинско-бразильской валюты начнут на этой неделе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Латвия понизит уровень диппредставительства в России и отзовет посла

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });