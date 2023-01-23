В Израиль и Нидерланды следуют два судна с украинской кукурузой и ячменем

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник отправились два сухогруза с кукурузой и ячменем, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"23 января два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 42 560 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Amyntor доставит 27 260 тонн кукурузы в Нидерланды, судно Ata переправит в Израиль 15,3 тыс. тонн ячменя.

В украинские порты также направляются семь судов, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 23 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 18 372 920 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 340 судов: 667 на прибытие в украинские порты и 673 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.