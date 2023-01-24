В Пентагоне заявили, что военную поддержку Украины не стоит замедлять

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - США считают нынешний момент неподходящим для снижения темпов поддержки Украины, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона во время брифинга.

"Министр Остин (Ллойд, министр обороны США - ИФ) сказал (...), что Россия пытается перегруппироваться, пополнить ряды и перевооружиться. Так что сейчас не тот момент, чтобы замедляться, когда речь заходит о поддержке Украины и ее обороне", - сказал чиновник в ходе брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе США предоставили очередной пакет военной помощи Украине на $2,5 млрд.

"Несколько стран объявили об аналогичной значительной поддержке, включая вклад Германии и Нидерландов в создание средств ПВО Patriot, закупку Канадой (Национальной усовершенствованной ракетной системы класса "земля-воздух") и пожертвование Соединенным Королевством танков Challenger 2", - отметил неназваный представитель американского военного ведомства.

По его словам, "пожертвования на обеспечение безопасности представляют собой разнообразные летальные средства от множества стран".

"Что еще раз подчеркивает неизменную поддержку международным сообществом неотложных потребностей Украины на поле боя", - заключил чиновник.